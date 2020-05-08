Ukrayna Büyükelçisi Sybiha: "Rus propagandası 2. Dünya Savaşı'nda Nazizmi yenme konusunu yıllardır...

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Rus propagandası, 2. Dünya Savaşı'nda Nazizmi yenme konusunu yıllardır kötüye kullanıyor.

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Rus propagandası, 2. Dünya Savaşı'nda Nazizmi yenme konusunu yıllardır kötüye kullanıyor. Üstelik söz konusu eğilim Rusya Federasyonu'nun 2014 yılında Ukrayna'ya karşı başlattığı silahlı saldırıdan sonra daha da arttı" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, 2. Dünya Savaşı'nın bitmesinin 75. yıl dönümünü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Büyükelçi Sybiha, insanoğlunun tarihinde en kanlı savaşlardan birisi olan 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını dile getirdi. Ukraynalılar olarak barış bedelini Avrupa'da herkesten çok iyi bildiklerini belirten Büyükelçi Sybiha, "Ukrayna, 2. Dünya Savaşı'nın tam merkezindeydi. Tarihçilerin değerlendirmelerine göre bu savaşta 80 milyona kadar insan kaybettik. En çok zarar gören Avrupa ülkeleri arasında Rusya 14 milyon, Ukrayna 8 milyon, Almanya 7 milyon, Polonya 6 milyon insan kaybı ile yer aldı. Öldürülen, toplama kamplarında bulunan, sürgün edilen ve göç ettirilen Ukraynalıları göz önünde bulundurursak insan kayıpları açısından Ukrayna en fazla zarar gören ülkelerden biriydi. Savaştan önce Sovyet Ukrayna'sında yaşayan 41,7 milyon insandan 1945 yılında sadece 27,4 milyon insan kalmıştı. Nazi esaretine alınan 2,8 milyon Sovyet insanından 2,4 milyonu Ukraynalıydı. Cephe hattı iki defa Ukrayna'nın topraklarından geçti. İlki 1941'de Kızıl Ordu çekilirken, ikincisi 1943-1944 yıllarında Kızıl Ordu taarruz ederken oldu. Ukrayna'nın 714 şehri ve 28 bin köyü tamamen veya kısmen yok edildi" dedi.

"Nazizmi yenme konusunu yıllardır kötüye kullanıyorlar"

130 bini aşkın Ukraynalının Hitler'e karşı koalisyon ordularında savaştığını belirten Büyükelçi Sybiha, "ABD, Büyük Britanya, Kanada, Fransa gibi ordularda yüz binlerce soydaşımız Nazizme karşı Direniş Hareketi'nin parçası olarak savaştı. Çoğu Romanya, Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Avusturya, Yugoslavya gibi ülkelerin özgür olması için hayat pahasına savaştı. 1945 yılında Ukrayna ve Belorus 2. Dünya Savaşı'nda galibiyeti alan diğer milletlerle beraber BM'nin kurucu ülkeleri olmaya davet edildi. Bu husus Ukrayna ve Belorus halklarının büyük kayıplar verdiklerini kanıtladı. Fakat Rus propagandası, 2. Dünya Savaşı'nda Nazizmi yenme konusunu yıllardır kötüye kullanıyor. Üstelik söz konusu eğilim Rusya Federasyonu'nun 2014 yılında Ukrayna'ya karşı başlattığı silahlı saldırıdan sonra daha da arttı" ifadelerini kullandı.

"Kremlin, çeşitli manipülasyon yöntemlerine başvuruyor"

Büyükelçi Sybiha, Kremlin'in çeşitli manipülasyon yöntemlerine başvurarak kendini müttefikiymiş gibi Batı'ya zorla kabul ettirmeye çalıştığını belirterek, "25 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefik orduların Elba buluşmasının 75. yıl dönümüne ilişkin ortak açıklaması 'bayram' manipülasyonunun parlak örneğiydi. Bu açıklama ile Rusya, Nazizme karşı savaşan eski Sovyet Birliği'nin parçası olan tüm milletler adına konuşma yapma hakkını benimsedi. Burada şunu hatırlatmak isterim ki, Batı ve doğu cephelerinin bir araya geldiği o meşhur buluşmada Kızıl Ordu tarafında, yüzde 60'tan yüzde 80'e kadar Ukraynalı askerlerden oluşan Birinci Ukrayna cephesi bulunuyordu. Bizim için bu Mayıs günleri, II. Dünya Savaşı sırasında Hitler'e karşı koalisyonun zaferine katkıda bulunan Ukrayna halkı ve diğer birçok halkının kahramanlığını kutlamak ve 1940'lı yıllarda Avrupa'da barışın yeniden tesisi için savaşan herkesi saygıyla yad etmek için vesile oluyorlar. Öte yandan medeni dünyayı aynı duruma düşmeye zorlayan yeni ortaya çıkmış 'antifaşist'lerin rövanşına müsaade etme hakkımızın olmadığını düşünmek için iyi bir vesiledir. Rusya'daki kutlamanın 'Gerekirse tekrarlarız' sloganıyla gerçekleşmesi endişe uyandırıyor. Çünkü Ukrayna ve Avrupa'daki sloganı çok farklı, 'Bir daha asla' " sözlerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA