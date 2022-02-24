UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: RUS ASKERLERİNDEN CİDDİ KAYIPLAR SÖZ KONUSU - Haberler
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UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: RUS ASKERLERİNDEN CİDDİ KAYIPLAR SÖZ KONUSU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Saldırıya geçen Rus askerlerinden ciddi kayıplar söz konusu. Ukrayna'yı savunan askerlerimizde de kayıplar var, siviller arasında da kayıplar olduğu bilgisi geliyor.

ANKARA (DHA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Saldırıya geçen Rus askerlerinden ciddi kayıplar söz konusu. Ukrayna'yı savunan askerlerimizde de kayıplar var, siviller arasında da kayıplar olduğu bilgisi geliyor.

(GENİŞ HABERİ GEÇLECEK)

ANKARA (DHA)

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: RUS ASKERLERİNDEN CİDDİ KAYIPLAR SÖZ KONUSU

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: RUS ASKERLERİNDEN CİDDİ KAYIPLAR SÖZ KONUSU

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: RUS ASKERLERİNDEN CİDDİ KAYIPLAR SÖZ KONUSU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Ankara, DHA, Rus, Güncel, Haberler

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