UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: RUS ASKERLERİNDEN CİDDİ KAYIPLAR SÖZ KONUSU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Saldırıya geçen Rus askerlerinden ciddi kayıplar söz konusu. Ukrayna'yı savunan askerlerimizde de kayıplar var, siviller arasında da kayıplar olduğu bilgisi geliyor.
ANKARA (DHA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Saldırıya geçen Rus askerlerinden ciddi kayıplar söz konusu. Ukrayna'yı savunan askerlerimizde de kayıplar var, siviller arasında da kayıplar olduğu bilgisi geliyor.
(GENİŞ HABERİ GEÇLECEK)
ANKARA (DHA)