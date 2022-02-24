Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Montrö Anlaşması özellikle boğazların kapatılması konusunda hukuki temeller oluşturuyor. - Haberler
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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Montrö Anlaşması özellikle boğazların kapatılması konusunda hukuki temeller oluşturuyor.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar:

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Montrö Anlaşması özellikle boğazların kapatılması konusunda hukuki temeller oluşturuyor.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Montrö Anlaşması özellikle boğazların kapatılması konusunda hukuki temeller oluşturuyor. Silahlı saldırganlığın başladığına dair Ukrayna resmi belgeleri göndermeye hazır. Türk tarafının kararını bekliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ukrayna, Politika, Haberler

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