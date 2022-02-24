Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Çanakkale Boğazı'nın kapatılması talebinde bulunuyoruz (4)

ANKARA (DHA) - 'KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ, 10 ASKERİMİZ HAYATINI KAYBETTİ'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Büyükelçilikte basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı. Büyükelçi Bodnar, ülkesinde çatışmaların devam ettiğini belirterek, "Saldırıya uğrayan tüm noktalarda mücadele devam ediyor. Yakın zamanda aldığımız habere göre 1 Ukrayna kargo uçağı düştü, 10 askerimiz hayatını kaybetti. Rusya, özellikle savaş makinelerini ve hava araçlarını Ukrayna'daki askeri tesislerde de kullanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıklamasını gördünüz, destek sözleri için kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mız Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski, görüşmede yardım talebinde bulundu, Türkiye'den dayanışma mesajı almış oldu" dedi.

Büyükelçi Bodnar, boğazların kapatılması için ihlal delillerini Türk tarafına sunmaya hazır olduklarını belirterek, "Bana göre, Rusya saldırganlık eylemlerle medeni dünyada yerinden oldu. Bence şu an yaptırım politikasının yanı sıra Rusya'yı tüm yönlerde izole etmemiz lazım. Ekonomik çıkarları ya da ulusal çıkarları ne olursa olsun anlayın ki gerçekten Ruslar şu an caniler. Suriye'deki köyleri bombaladıkları gibi Ukrayna'daki köyleri de bombalıyorlar. Artık bu saldırgan devlete 'dur' deme zamanı geldi. Boğazlar konusu Büyükelçilik olarak Türk tarafına nota yoluyla iletildi, Ukrayna tarafının resmi başvurusu var" ifadesini kullandı.