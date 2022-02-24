Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Çanakkale Boğazı'nın kapatılması talebinde bulunuyoruz (3)

ANKARA (DHA) - BAKAN YARDIMCISI ÖNAL İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. Yaklaşık 20 dakika süren görüşme sonrası Bodnar, büyükelçiliğe gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bodnar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile yaptığı görüşmeye ilişkin, şunları söyledi:

"Bu ihtilafta Türkiye tarafsız kalmamalı. Çünkü söz konusu ihtilaf, bölgenin hayati çıkarlarını etkiliyor. Söz konusu ihtilaf, bölgedeki istikrarı ve güvenlik istikrarını etkiliyor. Bu zor günde Ukraynalılara destek olmaya çağırıyoruz. Silahlı saldırganlığın ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığına dair Ukrayna bununla ilgili resmi belgeleri göndermeye hazır. Burada basın üzerinden Türk yetkililerine baskı yapmak istemiyorum. Şu anda yalnızca Türk tarafının kararını bekliyorum. Bu bağlamda tüm Avrupa ülkelerinin ve Türkiye dahil olmak üzere bu anlayışı paylaşmalarını bekliyoruz. Türkiye'nin tutumu birkaç gün önce açıklanan bir açıklamada belirtilmiştir. Bu açıklama kesinlikle net ve Ukrayna'yı destekliyor. Bu tutum sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tekrarlandı, bunlar güncel açıklamalar. Savaş başlaması durumunda Türk tarafı Ukrayna'ya karşı söz konusu tutumdan yana olduğunu da teyit etti. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek teyit edildi. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı silahlı saldırı düzenlemekle beraber devam ettirdiği saldırganlığın kabul edilemez olduğu da ifade edildi. Türk tarafından bu bağlamda yeni açıklamaları da bekliyoruz. Birkaç gün önce yapılan açıklama Ukrayna'ya desteği teyit eden bir açıklama olmakla birlikte kesinlikle Rusya ile Ukrayna arasında dengeli tutum olduğunu göstermiyor. Türkiye'de kimin saldırgan kimin bu saldırganlığın kurbanı olduğunu çok iyi anladıklarına seviniyorum."