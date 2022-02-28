Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Biz Yalnız Savaşıyoruz"
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rusya'nın müzakere masasına oturması gerektiği çağrısıyla birlikte Türkiye'nin barış girişimlerinde bulunmasından memnuniyet duyduklarını belirtti, Batı'ya ise "Biz kendi başımıza, yalnız savaşıyoruz" siteminde bulundu.
ANKARA (DailyMotion.com) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rusya'nın müzakere masasına oturması gerektiği çağrısıyla birlikte Türkiye'nin barış girişimlerinde bulunmasından memnuniyet duyduklarını belirtti, Batı'ya ise "Biz kendi başımıza, yalnız savaşıyoruz" siteminde bulundu
DailyMotion.com - Güncel