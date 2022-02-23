Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Barışçıl yol beli bir saatten sonra işe yaramazsa hepimiz anlıyoruz ki en etkili yol yaptırım yolu"
AA, Alican Ocak - Güncel
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın konuşması ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesinde yaşanan son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.
ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın konuşması ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesinde yaşanan son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. (1)