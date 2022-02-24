Ukrayna Büyükelçiliği: "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Büyükelçiliği, "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.
Ukrayna Büyükelçiliği, "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.
Ukrayna Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" denildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika