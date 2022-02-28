Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen yardım kutusundan çıkan mesaj duygulandırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen yardım kutusundan çıkan mesaj duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen yardım kutusundan çıkan mesaj duygulandırdı

Ankaralı bir vatandaşın Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderdiği yardım kutusundan çıkan mesaj duygulandırdı.

Ankaralı bir vatandaşın Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderdiği yardım kutusundan çıkan mesaj duygulandırdı.

Ukrayna Büyükelçiliği, Ankaralı bir vatandaşın büyükelçilik binasına gönderdiği yardım kutusundan çıkan mesajı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Duygulandıran mesajda, "Merhaba ben Yusuf. Eğer savaştan sonra hayatta kalırsan seni Türkiye'ye davet ediyorum. Ülken uğruna ölürsen bizim için bu bir onur olacaktır" ifadeleri yer aldı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sosyal paylaşım sitesi, Twitter, Ukrayna, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title