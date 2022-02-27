ANKARA (İHA) - Ukrayna Büyükelçiliği'nden 'TB2 SİHA' paylaşımı: "Gülleri seven dikenlerine de katlanır"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çatışma bölgesinden bir görüntü paylaşarak, "Gülleri seven dikenlerine de katlanır. Rus işgalciler de şu an #Bayraktar TB2 SİHA'larına katlanmak zorundalar" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından, Bayraktar TB2 SİHA'larının Rus kuvvetlerine verdiği hasara ilişkin bir görüntü paylaştı. Paylaşımda, "Gülleri seven dikenlerine de katlanır. Rus işgalciler de şu an #Bayraktar TB2 SİHA'larına katlanmak zorundalar" denildi.

Yapılan ikinci paylaşımda ise, "2 sene önce İdlib'te Rus askerleri tarafından öldürülen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna'da alındı. İlahi adalet diye bir şey var" ifadeleri kullanıldı.