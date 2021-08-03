Ukrayna: Belaruslu muhalif STK Başkanı'nın ölümünü aydınlatmak azami önem taşıyor
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Ukrayna: Belaruslu muhalif STK Başkanı'nın ölümünü aydınlatmak azami önem taşıyor

Ukrayna: Belaruslu muhalif STK Başkanı'nın ölümünü aydınlatmak azami önem taşıyor
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Belaruslu muhalif Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Başkanı Vitaliy Şişov'un ölümüyle ilgili, "Onun trajik ölümüne ilişkin gerçeği aydınlatmak bizim için azami önem taşıyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Belaruslu muhalif Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Başkanı Vitaliy Şişov'un ölümüyle ilgili, "Onun trajik ölümüne ilişkin gerçeği aydınlatmak bizim için azami önem taşıyor." açıklamasında bulundu.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Şişov'un ölümü haberi karşısında şok olduğunu belirtti.

Şişov'un ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunan Kuleba, "Ukrayna davayı tüm yönleriyle soruşturmak için her şeyi yapacak. Onun trajik ölümüne ilişkin gerçeği ortaya çıkarmak bizim için azami önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dünden bu yana kayıp olan Belarus Evi Derneği Başkanı Şişov'un cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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