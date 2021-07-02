Ukrayna, "Belarus'a silah sokulduğu" iddiasını reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna, "Belarus'a silah sokulduğu" iddiasını reddetti

Ukrayna, 'Belarus'a silah sokulduğu' iddiasını reddetti
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun "Ukrayna'dan Belarus'a silah sokulduğu" yönündeki suçlamasını reddetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun "Ukrayna'dan Belarus'a silah sokulduğu" yönündeki suçlamasını reddetti.

Unian haber ajansına göre, Nikolenko, Belarus'un iç işlerine hiçbir zaman karışmadıklarını ve gelecekte de karışmayacaklarını belirterek, "Ukrayna Aleksandr Lukaşenko'nun Ukrayna'dan silah sokulduğu ile ilgili iddiasını kesinlikle reddediyor." ifadesini kullandı.

Belarus'un Ukrayna ile sınırlarını kapattığına ilişkin henüz resmi bir bildirim almadıklarını kaydeden Nikolenko, Belarus'un sınırı kapatması adımından her şeyden önce Belarus halkının zarar göreceğini ifade etti.

Lukaşenko, Minsk'te Bağımsızlık Günü programında yaptığı konuşmada, "Geçen yıl da bu hususta konuştum ama bana çoğu kimse inanmadı. Ukrayna'dan Belarus'a çok miktarda silah geliyor. Bu nedenle sınır birliklerine Ukrayna sınırını tamamen kapatma talimatı verdim." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Trafikte etrafa kurşun yağdıran Murat Övüç'ün oğlu gözaltına alındı
Trafikte etrafa kurşun yağdıran Murat Övüç'ün oğlu gözaltına alındı
Boşanma aşamasındaki eşi ve onun ilişki yaşadığı öne sürülen kişiyi vurdu! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
Boşanma aşamasındaki eşi ve onun ilişki yaşadığı öne sürülen kişiyi vurdu! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Şahin Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Çağla Altunkaya
Spor Cedi Osman Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ukrayna, "Belarus'a silah sokulduğu" iddiasını reddetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 21:09:22. #1.16#

title