Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti
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Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti

Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarını (İHA) Karadeniz üzerinde test etti.

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Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarını (İHA) Karadeniz üzerinde test etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarını (İHA) Karadeniz üzerinde test ettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Bayraktar TB2'yi Karadeniz'e kıyısı olan Herson şehri kıyılarında test ettiği belirtilerek, "İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2, Karadeniz'de bulunan Tendrovskaya Kosa adası yakınlarında manevra eğitimi görevlerini gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 14 Aralık 2020'de Ukrayna ordusu için korvet gemileri ve İHA üretimi konusunda Türkiye ile bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

(Bekir Keskin - Erhan Altıparmak İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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