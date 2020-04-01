Ukrayna Başsavcılığı, 37 bin adet tuvalet kağıdını ihaleyle alacak Ukrayna Başsavcılığı tarafından açılan ihaleyle 37 bin adet tuvalet kağıdı alınacağı duyuruldu.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından açılan ihaleyle 37 bin adet tuvalet kağıdı alınacağı duyuruldu.

Ukrayna'da devlet dairelerine malzeme alımları elektronik ihale üzerinden, devlet destekli 'Prozorro' sitesi üzerinden yapılıyor ve bu şekilde herkese açık ihale yapılarak yolsuzlukların önüne geçilmesi planlanıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından karantina günlerinde tuvalet kağıdı ihtiyacının karşılanması için, 37 bin adet (rulo) tuvalet kağıdı alımı ihalesi açıldı. Başsavcılık, ihalenin 14 Nisan gününde karara bağlanmasını beklerken, ihalenin ortalama 390 bin grivna (yaklaşık 100 bin tl) gibi bir rakama denk geldiğini belirtti.

Öte yandan Ukrayna hükümeti, korona virüsle mücadele kapsamında sert tedbirler almaya devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada karantinadan kaçanların para cezasına veya hapis cezasına çarptırılacağı ifade edildi.

Ukrayna'da toplam korona virüs vakası 669'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye ulaştı. - KİEV

Kaynak: İHA