Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

BAKIRKÖY'de bulunan Ukrayna Başkonsolosluğu'nda Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kişilerce hareketlilik yaşanıyor. Tedirgin ve korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar, ailelerini Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı.

"AİLEMİ ORADAN ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Liyudmlya Saatçioğlu ise çocukları için endişe ettiğini belirterek, "Herkes perişan. Çocuklarımızı oradan çıkartmak istiyoruz ama nasıl çıkartacağımızı bilmiyoruz. Çocuklar sabah patlama sesi duymuşlar. Çocuklarımıza, 'evde oturun' diye mesaj gelmiş. Evden çıkamıyorlar. Akrabalarımızla konuştuk, zor durumdalar"diye konuştu.