Ukrayna Başkanı Zelenskiy'den 14 saat süren basın toplantısı

11.10.2019 09:35

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy, 14 saat boyunca basın toplantısı yaparak en uzun süre basın toplantısı yapan devlet başkanı oldu.

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de 300 gazetecinin katıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Ukrayna liderinin basın toplantısının 10 saat sürmesi planlanırken bu süre 14 saati buldu. Daha önce en uzun süreli basın toplantısı yapma rekorunu Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko 8 saat ile elinde tutuyordu.

Ukrayna'da son dönemde yaşanan askeri ve siyasi durumlarla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Zelenskiy, devlet başkanlığındaki en önemli hedefinin Ukrayna'da süren iç savaşı sonlandırmak olduğunu söyledi. Kırım ve Donbas bölgelerinde devam eden sorununun askeri yollarla çözümüne karşı olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Eğer insanlar ve topraklar hakkında konuşuyorsan önce insanlar sonra topraklar gelmeli" diyerek duruma insancıl bakılması gerektiğini söyledi.

"TRUMP İLE YAPTIĞIM GÖRÜŞMEDEN RAHATSIZ DEĞİLİM"

ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yapan ve bu görüşmenin ABD'de medya tarafından yayınlanması konusuna değinen Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinden kesinlikle rahatsız olmadığını ifade etti. Kırım ve Donbas konularının çözümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye açık olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Halkımızın çıkarı için 2 ülke arasındaki takas konusunun çözümü doğrultusunda Putin ile doğrudan görüşebilirim" dedi.

Zelenskiy ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi Putin ile karşılıklı olarak çözümü istedikleri taktirde sonlandırabileceklerini de ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA