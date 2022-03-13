- Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün 12 insani koridordan 9'unda tahliyeler yapıldı"

KİEV - Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna'daki tahliyeler hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün 12 insani koridordan 9'unda tahliyeler yapıldı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukraynalı sivil halkın tahliyeleri de sürüyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, "Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin- Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9'unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev'de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti" dedi.

"İşgalciler, Energador'da birçok insani yardıma el koydu"

Başbakan Yardımcısı Vereşuk, bazı kentlerde sivillerin tahliyesinin Rus birlikleri tarafından engellendiğini söyleyerek, "Vorsel ve Irpin kentinde sivil tahliyeler gerçekleşemedi. İşgalciler bu kentlerde tahliye araçların geçişine izin vermedi. Özellikle Energador kentinde insani koridor işe yaramadı. İşgalciler bu kente konvoyların girişini engelledi. Aynı zamanda siviller için taşınan gıda, ilaç ve temel ihtiyaçların sevkiyatına da izin verilmedi. Energador'da işgalciler siviller için gönderilen birçok insani yardıma el koydu" şeklinde konuştu.

Yardımları götüren yardım ekiplerine seslenen Başbakan Yardımcısı Vereşuk, "Energador'da oldukça tatsız durumlar oluştu. Dün oraya gönderilen insani yardımlara şehir yönetiminin bilgilendirmesine göre Rus işgalciler tarafından el konuldu. Bu nedenle yardımların dağıtımında görev alan insanların bu görevi hızlıca tamamlamaları gerekiyor. Çünkü bu yardımların arasında gıda maddeleri ve ilaçlar var" ifadelerini kullandı.