Ukrayna Başbakan Yardımcısı da koronavirüse yakalandı
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı da koronavirüse yakalandı

Ukrayna'da Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov ile Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Danışmanı Ruslan Demçenko'nun koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı da koronavirüse yakalandı
13.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:03

Ukrayna'da Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov ile Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Danışmanı Ruslan Demçenko'nun koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. 

Ukrayna medyası, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve İşgal Altındaki Bölgelerin Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan Oleksiy Reznikov ile Devlet Başkanı Zelenski'nin Danışmanı Ruslan Demçenko'nun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Reznikov ile Demçenko, dün Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Danışmanı Emmanuel Bonne ile bir araya gelmişti.

ZELENSKİ TÜM GÖRÜŞMELERİNİ İPTAL ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın da koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zelenski'nin, bunun üzerine tüm görüşmelerini iptal ettiği ve toplantılarını video konferans yoluyla yapma kararı aldığı belirtildi. Ukraynalı liderin test sonucunun negatif olduğu kaydedilmişti.

UKRAYNA'DA VAKA SAYISINDA YENİ REKOR

Öte yandan, Ukrayna'da koronavirüs vaka sayısındaki günlük artış son 24 saatte 753 yükselerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Ülkede 13 Haziran itibarıyla vaka sayısı 30 bin 506'ya, virüs kaynaklı can kayıpları ise 880'e yükseldi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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