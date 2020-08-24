Ukrayna, Bağımsızlık Günü'nde çatışma bölgesine 132 adet tank ve zırhlı araç gönderiyor
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Ukrayna, Bağımsızlık Günü'nde çatışma bölgesine 132 adet tank ve zırhlı araç gönderiyor

Ukrayna'nın 29. Bağımsızlık Günü ülkede kutlanmaya devam ederken Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ayrılıkçı Donbas bölgesindeki birliklere 132 adet tank ve zırhlı araç gönderiyor.

Ukrayna, Bağımsızlık Günü'nde çatışma bölgesine 132 adet tank ve zırhlı araç gönderiyor
24.08.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:26

Ukrayna'nın 29. Bağımsızlık Günü ülkede kutlanmaya devam ederken Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ayrılıkçı Donbas bölgesindeki birliklere 132 adet tank ve zırhlı araç gönderiyor.

Ukrayna'da bu yıl 29'ncu Bağımsızlık Günü kutlamalarında Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska, Kiev'de Bağımsızlık Meydanı'ndaki Semavi Yüz Kahramanları Anıtına çiçek bıraktı. Zelenskiy, daha sonra ise şehir merkezindeki Mıhaylivska Meydanı'nda Ukrayna için hayatını kaybedenlerin anısına dikilen duvarı ziyaret etti. Zelenskiy'in en önemli programı ise askeri birlikleri ziyaret etmesi oldu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı merkezini ziyaret eden Volodimir Zelenskiy burada yapılan törenlere katıldı. Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından Rusya yanlısı Donbas bölgesi tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. Kiev birlikleri ile Rusya yanlısı milisler arasında aralıklarla çatışmalar yaşanırken askeri gücünü arttırmaya devam eden Kiev yönetimi bölgedeki birliklere 132 adet tank ve zırhlı araç göndermeye karar verdi.

Donbas bölgesindeki askeri birliklere gönderilecek olan tankları ve zırhlı araçları inceleyen Zelenskiy'e askeri kademenin tüm komutanları eşlik etti. Zırhlı araç ve tanklarla Ukrayna'nın 29'ncu Bağımsızlık Günü nedeniyle 29 sayısı yazılarak havadan fotoğraf çekildi. Tankları yerinde inceleyen Devlet Başkanı daha sonra tören programlarına devam etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığının tank ve zırhlı araçlarının kısa süre içerisinde çatışma bölgesindeki birliklere teslim edeceği öğrenildi. - KİEV

Kaynak: İHA

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