Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
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Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor

Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılarak 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığının 30. yılını resmi törenle kutluyor.

Ukrayna, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılarak 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığının 30. yılını resmi törenle kutluyor.

Ukrayna, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan edişinin 30. yılını kutluyor. Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya bağlı toplam 44 ülkeden yetkililerin katıldığı törende, Türkiye'den satın alınan insansız hava aracı Bayraktar TB2 ve Ukrayna ordusuna ait ekipmanlar yer aldı. Törende konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'yı ve halkı hayal kırıklığına uğratmayacaklarını ifade ederek, "Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılı. Bugün herkes görüyor ki Ukrayna, demokratik ve özgür ülkeler arasında yerini alıyor. Geleceğe umutla bakıyoruz. Özgürlük için verilmiş yüzyılların tecrübesi var. Bağımsızlık günün kutlu olsun Ukrayna, seni hayal kırıklığına uğratmayacağız" dedi. Ukrayna olarak yeni ilklere imza atacaklarını dile getiren Zelenskiy, "Güçlü ülkeler 'ilk defa' sözünden korkmazlar. Bundan dolayı Ukrayna Uçak Fabrikası Antonov, 30 yıl boyunca ilk defa ordu için 3 uçak üretecek. Ayrıca ordu için helikopterler, tanklar üretilecek. Güçlü ülke olarak donanma kuvvetlerini yeniliyor ve korvetler inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Bağımsızlık Günü

24 Ağustos 1991'de Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu'nda bağımsızlığın ilan edildiği belge onaylanırken, 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda Ukraynalıların yüzde 90.32'si ülkenin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığına kavuşması için oy kullanmıştı. Bağımsızlık Günü, Rusya'nın Kırım yarımadasını ilhak ettiği ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıları desteklediği 2014'ten bu yana ülkede daha fazla önem kazandı. Doğuda çatışmalar devam ederken, Ukrayna dün Kırım'ın durumuyla ilgili başkent Kiev'de AB ve NATO'ya bağlı ülkeler olmak üzere toplam 44 ülkenin Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katılım sağladığı Kırım Platformu Zirvesi'ni düzenlemişti. - KİEV

Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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