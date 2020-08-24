Ukrayna, bağımsızlığının 29. yılını kutladı
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Ukrayna, bağımsızlığının 29. yılını kutladı

Ukrayna'da, 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığın 29. yılı kutlandı.

24.08.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:55

Ukrayna'da, 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığın 29. yılı kutlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Sofiyska Meydanı'nda düzenlenen resmi törende, yıl dönümüne ilişkin bir konuşma yaptı.

Zelenskiy, konuşmasında, vatandaşlarını birlik olmaya çağırarak, "Dili, dini, ırkı ne olursa olsun tüm Ukraynalılar kardeştir, Ukrayna'nın çocuklarıdır ve kimseye bu bağı bozma fırsatı vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Mihaylivska Meydanı'ndaki Ukrayna için hayatlarını kaybedenlerin anısına dikilen duvarı da ziyaret etti.

Ukrayna Bağımsızlık Günü

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu 24 Ağustos 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı.

Ukraynalıların yüzde 90'ı 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy vermişti.

Ukrayna, bağımsızlığının 29. yılını kutladı

Kaynak: AA

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