Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu ile posta ve elektronik haberleşme anlaşmasından çekildi
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Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu ile posta ve elektronik haberleşme anlaşmasından çekildi

17.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:36
Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu ile posta ve elektronik haberleşme anlaşmasından çekildi

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında devletlerarası posta ve elektronik haberleşme alanındaki anlaşmadan çekildi.

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında devletlerarası posta ve elektronik haberleşme alanındaki anlaşmadan çekildi.

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararın açıklamasında, anlaşmanın 1992'de Bişkek'te imzalanmasından beri uygulanmaya konulmadığı hatırlatıldı.

Ukrayna'nın BDT kapsamında devletlerarası posta ve elektronik haberleşme alanındaki anlaşmadan çekildiği ifade edilen açıklamada, anlaşmanın, Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması'nın ilgili maddeleriyle uyumlu olmadığı kaydedildi.

Ukrayna, ocakta da BDT kapsamında hukuki koruma ile fikri mülkiyetin korunması alanındaki anlaşmadan çekilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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