Ukrayna Bağımsız Devletler Topluluğu ile "hükümetler arası kurye iletişimi anlaşması"ndan çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ukrayna Bağımsız Devletler Topluluğu ile "hükümetler arası kurye iletişimi anlaşması"ndan çekildi

29.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 01:02
Ukrayna Bağımsız Devletler Topluluğu ile

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında hükümetler arası kurye iletişimi alanındaki anlaşmadan çekildi.

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında hükümetler arası kurye iletişimi alanındaki anlaşmadan çekildi.

Ukrayna hükümet temsilcisi Vasiliy Mokan'ın Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın silahlı saldırganlığı göz önünde bulundurulduğunda, anlaşmanın Ukrayna tarafından uygulanmasının ülkenin ulusal çıkarlarına tehdit oluşturduğunu belirtti.

Mokan, Bakanlar Kurulunun "hükümetler arası kurye iletişimi alanındaki anlaşma ve ilişkin protokolünden çekilme yasası"nı kabul ettiğini aktardı.

Ukrayna, 16 Aralık'ta da BDT ile enerji alanındaki bir dizi anlaşmadan çekildiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Arda Kardeşler İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukrayna Bağımsız Devletler Topluluğu ile "hükümetler arası kurye iletişimi anlaşması"ndan çekildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 01:02:35. #1.15#
title