Ukrayna Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda?

Ukrayna Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ukrayna ve Avusturya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Arena Nationala'da, Bükreş Stadyumu'nda oynanacak. Ukrayna Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda?

Ukrayna ve Avusturya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Arena Nationala'da, Bükreş Stadyumu'nda oynanacak. Ukrayna Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda?

UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Ukrayna-Avusturya Maçı, 21 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Ukrayna-Avusturya Maçı, saat 19:00 başlayacak.

UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukrayna ile Avusturya arasındaki UEFA Euro 2020 maçı, TRT Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Rafet El Roman İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Nihat Özdemir Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ukrayna Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 18:27:15. #1.16#

title