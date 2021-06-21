Ukrayna Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda?

Ukrayna ve Avusturya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Arena Nationala'da, Bükreş Stadyumu'nda oynanacak. Ukrayna Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda?

Ukrayna ve Avusturya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Arena Nationala'da, Bükreş Stadyumu'nda oynanacak. Ukrayna Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Ukrayna Avusturya maçı hangi kanalda?

UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Ukrayna-Avusturya Maçı, 21 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Ukrayna-Avusturya Maçı, saat 19:00 başlayacak.

UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukrayna ile Avusturya arasındaki UEFA Euro 2020 maçı, TRT Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.