Ukrayna, Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil inişi gerekçesiyle Belarus'la uçuşları durdurdu
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Ukrayna, Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil inişi gerekçesiyle Belarus'la uçuşları durdurdu

Ukrayna, Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil inişi gerekçesiyle Belarus'la uçuşları durdurdu
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna, Ryanair'a ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil inişi gerekçesiyle Belarus ile uçuşlarını 26 Mayıs'tan itibaren durdurma kararı aldı.

Ukrayna, Ryanair'a ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil inişi gerekçesiyle Belarus ile uçuşlarını 26 Mayıs'tan itibaren durdurma kararı aldı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili durumun Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonun ihlali olduğunu ve hükümetin, alınan kararla yolcuların güvenliğini hedeflediğini aktardı.

Şmıgal, ülkesinin Belarus'la 26 Mayıs'tan itibaren uçuşları durduracağını ve Ukrayna uçaklarının, Belarus hava sahasında uçmasının yasaklanacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Ryanair'e ait uçağın Minsk havalimanına acil iniş yapmasına ilişkin olayları ele almış ve hükümete uçuşları durdurma talimatını vermişti.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağı Minsk'e indirilmişti

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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Ukrayna, Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil inişi gerekçesiyle Belarus'la uçuşları durdurdu - Haberler
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