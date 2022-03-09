Son dakika haber: Ukrayna askerlerine yönelik roket saldırısı saniye saniye görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Ukrayna askerlerine yönelik roket saldırısı saniye saniye görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre Ukraynalı askerlere, Rus askerler tarafından düzenlenen roket saldırısı saniye saniye görüntülendi.

Ukraynalı askerlere, Rus askerler tarafından düzenlenen roket saldırısı saniye saniye görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14'üncü gününde devam ederken, Ukraynalı ve Rus askerleri arasındaki çatışmalar birçok şehirde sürüyor. Ukrayna'nın Voznasenaka şehrinde Rus askerlerinin Ukraynalı askerlere roket saldırısı düzenledi.

Roketin askerlerin yakınındaki duvara çarpma anı ise Ukraynalı bir asker tarafından anbean kaydedildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Roket, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title