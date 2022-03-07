Ukrayna Askerleri Kiev Çevresinde Alarmda
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Ukrayna askerleri Kiev çevresinde kontrol noktaları oluşturmuş durumda.
Ukrayna askerleri Kiev çevresinde kontrol noktaları oluşturmuş durumda. Askerler, araçlarda arama yapıyor. Başkent Kiev'in kuzeybatı kesiminin en gergin bölge olduğu belirtiliyor. Rus ordusunun Kiev'e 30-40 km uzaklıkta olduğu belirtiliyor
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
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