Ukrayna Askerleri Kiev Çevresinde Alarmda - Haberler

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Ukrayna Askerleri Kiev Çevresinde Alarmda

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna askerleri Kiev çevresinde kontrol noktaları oluşturmuş durumda.

Ukrayna askerleri Kiev çevresinde kontrol noktaları oluşturmuş durumda. Askerler, araçlarda arama yapıyor. Başkent Kiev'in kuzeybatı kesiminin en gergin bölge olduğu belirtiliyor. Rus ordusunun Kiev'e 30-40 km uzaklıkta olduğu belirtiliyor

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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