Ukrayna Askerleri Kiev Çevresinde Alarmda

Ukrayna askerleri Kiev çevresinde kontrol noktaları oluşturmuş durumda. Askerler, araçlarda arama yapıyor. Başkent Kiev'in kuzeybatı kesiminin en gergin bölge olduğu belirtiliyor. Rus ordusunun Kiev'e 30-40 km uzaklıkta olduğu belirtiliyor

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