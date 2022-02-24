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Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Politika
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UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" denildi.

ANKARA (DHA) - UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" denildi.

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatmasının üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı. Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Ukrayna, Türkiye, Ankara, Türk, Politika, Haberler

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