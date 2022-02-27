Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Sadece Ukrayna halkı değil Türk halkı da seferber olmuş - Haberler

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Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Sadece Ukrayna halkı değil Türk halkı da seferber olmuş

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
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Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Sadece Ukrayna halkı değil Türk halkı da seferber olmuş

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Ukrayna için Türkiye'den toplanan yardım miktarı belirtilerek "Sadece Ukrayna halkı değil Türk halkı da seferber olmuş" denildi.

ANKARA (DHA) - UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Ukrayna için Türkiye'den toplanan yardım miktarı belirtilerek "Sadece Ukrayna halkı değil Türk halkı da seferber olmuş" denildi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra yardım kampanyası başlatıldı. Büyükelçilikten toplanan yardım miktarlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Elçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Değerli dostlar, sadece Ukrayna halkı değil Türk halkı da seferber olmuş. Saat 23.00 itibariyle yaptığınız bağışlar sayesinde 10 bin 800 ABD Doları, 900 bin 000 TL topladık. Bu para son kuruşuna kadar Ukrayna Ordusunu ve ülkemizin savunmasını güçlendirmek için kullanılacak!" ifadeleri kaydedildi.Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Türkiye, Ukrayna, Ankara, Türk, Güncel, Haberler

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