Ukrayna Anayasası'nda Değişiklik

Ukrayna Meclisinde yapılan oylama sonucunda Ukrayna Anayasası'nda NATO ve Avrupa Birliği'ne yönelik değişiklik yapılmasına karar verildi.

Ukrayna Meclisi, NATO ve Avrupa Birliği'ne yönelik anayasa değişikliğini içeren "9037" nolu yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısının meclisten geçmesi için 300 milletvekili tarafından kabul edilmesi gerekiyordu. Kanun değişikliğini içeren yasa tasarısı, 35 milletvekilinin 'hayır' oyu ve 16 milletvekilinin 'çekimser' oy kullanmasına karşın 334 milletvekilinin 'evet' oyuyla meclisten geçti.

Meclis oylamasından hemen önce Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko bir açıklama yaparak, "Meclisimizde yapılacak olan oylama Kremlin'de çok sıkı takip ediliyor. Merak etmesinler onları sevindirici bir haber çıkmayacak meclisten. Ukrayna'nın uzun zamandır beklediği kararın çıkacağına eminim" demişti.

Poroşenko, 16 Kasım 2018 tarihinde bir duyuru yayınlamış ve Şubat ayında anayasa değişikliğini içeren kanun tasarısının meclisin onayına sunulacağını söylemişti.

NATO'dan Ukrayna'ya cevap

Anayasanın bazı maddelerindeki değişikliği içeren yasa tasarısının Ukrayna Meclisi'nden geçmesine NATO'dan açıklama gecikmedi. NATO tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın bu konuda ne derecede arzulu olduğunu görüyor ve kabul ediyoruz. Alınan bu karar ile Ukrayna ve NATO arasındaki dayanışma daha da güçlü hale gelecek. Atılan bu adım Ukrayna'daki barış için ve Avrupa-Atlantik bölgesinin istikrarı için büyük anlam ifade ediyor" denildi. - KİEV

Kaynak: İHA