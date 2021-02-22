Ukrayna Altyapı Bakanı Krikliy, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini AA'ya değerlendirdi

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Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, ülkesine daha fazla Türk şirketi beklediklerini belirterek, "Umarım Türk şirketleri Azak ve diğer bölgelerdeki projelere katılıp kazanırlar ve böylece Türk şirketlerinin Ukrayna'nın altyapısını sadece yol inşasında değil, diğer alanlarda da...

Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, ülkesine daha fazla Türk şirketi beklediklerini belirterek, "Umarım Türk şirketleri Azak ve diğer bölgelerdeki projelere katılıp kazanırlar ve böylece Türk şirketlerinin Ukrayna'nın altyapısını sadece yol inşasında değil, diğer alanlarda da geliştirdiğini göreceğiz." dedi.

Krikliy, altyapı ve ulaştırma alanlarında Ukrayna-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilerinin karşılıklı yapıcı ve faydalı olduğunu ifade eden Krikliy, ilişkilerin pek çok alanda geliştiğini ve daha iyi olacağını umduğunu kaydetti.

Krikliy, Ukrayna'da altyapı alanında özellikle yol yapımında faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirket bulunduğuna dikkati çekerek, "Daha fazla Türk şirketi bekliyoruz. Sadece devlet finansmanı olan projelere değil, özellikle bu sene devreye sokmak istediğimiz kamu-özel ortaklığı projelerinde de görmek isteriz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da devam eden "Büyük İnşa" projesi kapsamında 2020'de 1000 kilometreden fazla yol inşa ettiklerini ve bu sene daha fazla yapmak istediklerini aktaran Krikliy, yol inşasının çok önemli olduğuna, şehirleri birleştirmekle beraber bölgedeki ekonomiyi de geliştirdiğine işaret etti.

Krikliy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin altyapı projelerine önem gösterdiğini ve bunun da kendilerini motive ettiğini söyledi.

Türk şirketlerini Azak bölgesindeki projelere bekliyoruz

Yol inşasının yanı sıra Türk şirketlerinin liman ve havaalanı imtiyaz sözleşmelerine başvurduklarını kaydeden Krikliy, "Yakında iki ilginç proje yapacağız. İlki, tren istasyonu için imtiyaz sözleşmesi projesi, ikincisi ise kamu-özel ortaklığında Dünya Bankası ile beraber yol projesi yapacağız. Türk şirketlerinin katılımını bekliyoruz." dedi.

Bu sene Mariupol ve Berdyansk limanlarının imtiyaz sözleşmesi ihalelerinin yapılacağını aktaran Krikliy, "Umarım Türk şirketleri Azak ve diğer bölgelerdeki projelere katılıp kazanırlar ve böylece Türk şirketlerinin Ukrayna'nın altyapısını sadece yol inşasında değil, diğer alanlarda da geliştirdiğini göreceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Krikliy, Türk altyapı şirketlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerinin iki ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağladığını ifade ederek, Ukraynalı şirketlerin de altyapı ve diğer alanlarda Türkiye'de daha fazla aktif olmasını beklediklerini vurguladı.

"İki ülke liderleri arasındaki iyi ilişkileri kullanmalıyız"

Ukrayna'nın yatırımcılar için misafirperver bir ülke olduğuna dikkati çeken Krikliy, Türk şirketlerinin farklı finansal kurumlarla çalışırlarsa tekliflerinin daha çekici hale geleceğini hatırlattı.

Krikliy şöyle devam etti:

"İki ülke liderleri arasındaki iyi ilişkileri kullanmalıyız. Yatırım, altyapı ve ticaret alanlarında fırsatları geliştirmeliyiz, daha çok ortak projeler gerçekleştirmeliyiz ve böylece iki taraf için de faydalı kazan-kazan bir durum ortaya çıkacak. Umarım iş birliğimizi inşa alanı dışında diğer alanlara da taşırız. Ukrayna yazılım alanında dünyada önde gelen ülkelerden. Altyapı ve akıllı ulaşım projeleri gibi diğer alanlarda Türkiye'yle beraber çalışıp ortak projeler üretip başka ülkelere ihraç edebiliriz."

Krikliy, THY'nin Ukrayna'daki en aktif ve büyük filolardan birine sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki seferlerin yeterli düzeyde gerçekleştiğini aktararak, transit araç izinleri konusunun çözülmesi halinde ticarete ve ulaşım koridorlarına olumlu etki edeceğini belirtti.

2014'ten beri Rusya'yla bozulan ilişkiler nedeniyle, yeni ticaret koridorları aradıklarını aktaran Krikliy, Polonya'nın Gdansk limanından Odessa limanına kadar uzanan karma ulaşım taşımacılığının doğuda yeni ipek yoluna doğru uzayabileceğine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bogdan Datsiyuk