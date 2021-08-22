Ukrayna, Afganistan'dan 83 kişiyi daha tahliye etti
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Ukrayna, Afganistan'dan 83 kişiyi daha tahliye etti

Ukrayna, Afganistan'dan 83 kişiyi daha tahliye etti
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afganistan'dan 31'i Ukraynalı 83 kişiyi tahliye ettiklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afganistan'dan 31'i Ukraynalı 83 kişiyi tahliye ettiklerini bildirdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlarını Afganistan'dan getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, 31'i Ukrayna vatandaşı 83 kişinin sabah saatlerinde askeri uçakla Kabil'den Kiev'e getirildiğini ifade etti.

Ukrayna, 16 Ağustos'ta Afganistan'dan 8'i Ukraynalı 80 kişiyi uçakla ülkeye getirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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