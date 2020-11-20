Ukrayna, AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım kararına katıldı
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Ukrayna, AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım kararına katıldı

20.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:34
Ukrayna, AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım kararına katıldı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve birkaç ülkenin daha Belarus yönetiminden 40 kişiye uyguladığı yaptırımlara katıldığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve birkaç ülkenin daha Belarus yönetiminden 40 kişiye uyguladığı yaptırımlara katıldığını açıkladı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'in konseyin kararına katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin bu kararı memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

AB, 2 Ekim'de Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimine hile karıştırdıkları, göstericilere ve muhalefete baskı uyguladıkları gerekçesiyle 40 kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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