Ukrayna 9 şehriyle Kaleiçi Old Town'da

20.09.2019 10:42

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna'nın bağımsızlığının 28'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, 10-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu ülkesi Ukrayna'nın 9 şehirle festivale katılacağını söyledi.



Başkan Uysal, Ukrayna'nın bağımsızlığının 28'inci yıl dönümü dolayısıyla Akra Barut Otel'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyon, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ve Ukrayna Ulusal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, yaptığı konuşmada, Türkiye'de yerleşik, 30 bin Ukrayna vatandaşının bulunduğunu söyledi. Bunlardan 8 bininin Antalya'da yaşadığını kaydeden Khomenko, Türkiye'ye gelen 1,5 milyon Ukraynalı turistin 700 binin tatil için Antalya'yı tercih ettiğine dikkat çekti.



Başkan Uysal ise Ukrayna'nın bağımsız yıl dönümünü kutlarken bu yıl 10-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'ne Ukrayna'nın onur konuğu ülke olarak katılacağını söyledi. Ukrayna'nın 9 şehirle festivalde olacağını belirten Başkan Uysal, "50'ye yakın akredite olmuş şehrimizin 9'u Ukrayna'dan. Kendilerine teşekkür ediyor, bağımsız gününü tekrar kutluyorum. Bütün dünya Kreşçatik Caddesi kadar özgür olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA