Ukrayna, 5 NATO ülkesiyle tatbikat yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna, 5 NATO ülkesiyle tatbikat yapacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ukrayna, 5 NATO ülkesiyle tatbikat yapacak

Ukrayna, NATO'ya bağlı 5 ülke ile birlikte yakın zamanda geniş kapsamlı bir tatbikat düzenleyecek.

Ukrayna, NATO'ya bağlı 5 ülke ile birlikte yakın zamanda geniş kapsamlı bir tatbikat düzenleyecek.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatlarla Kiev-Moskova hattında tansiyonun bir kez daha yükselmesinin ardından Ukrayna'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı, Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde İngiliz Askeri Kuvvetleri ile bir araya gelerek, NATO'ya bağlı 5 ülkenin de katılacağı ve birkaç ay sonra yapılacak olan "Cossack-Mace-2021" isimli tatbikat programını değerlendirdi. "Barış İçin Partnerlik Programı" adı altında gerçekleştirilecek tatbikata binden fazla personel katılacak.

Sınırlara ya da ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir saldırı olduğu takdirde savunma stratejileri uygulamalı olarak tatbikatta yer alacak. Tatbikatın diğer amaçlarından birisi ise Ukrayna ile NATO'ya bağlı söz konusu 5 ülkenin, eğitimlerini geliştirmek ve yeteneklerini sergilemek olarak açıklandı.

Rusya - Ukrayna gerilimi

2014 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in, Avrupa Birliği'ne (AB) giriş sürecinde Ukrayna'ya önemli bir ivme kazandıracak birkaç anlaşmayı imzalamak istememesi halkın tepkisini çekmişti. Rusya yanlısı olarak adlandırılan Yanukoviç'e istifa çağrıları yapılmış, Ukrayna halkı sokağa inmişti. Gösterilerin büyümesi ve iç çatışmaların başlaması üzerine Yanukoviç helikopterle Rusya'ya kaçarak ülkeyi terk etmişti.

Olayların, ülkenin doğusuna da sıçramasının ardından Ukrayna ordusu, Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılar ile çatışmaya girmişti. Rusya, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini kapsayan Donbas bölgesini ve bunun yanı sıra Kırım'ı da işgal ederek bölgede üstünlük sağlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Rusya ordusuna ait tank ve obüslerden oluşan yaklaşık 4 bin askerlik 28 tabur, Ukrayna sınırına konuşlandırılmıştı. Rusya'nın bu hareketi, Ukrayna tarafından "tehdit" olarak algılanmıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Özlem Zengin Ali İhsan Su Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ukrayna, 5 NATO ülkesiyle tatbikat yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 19:25:16. #1.16#
title