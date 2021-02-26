Ukrayna, "26 Şubat olayları"nın 7. yılında Rusya'ya siyasi baskının artırılması çağrısı yaptı

Ukrayna "26 Şubat olayları"nın 7'nci yılında, uluslararası topluma Rusya'ya siyasi baskı ve yaptırımları artırma çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı 7 yıl önce bugün yasa dışı ilhak ettiği hatırlatılarak Tatar Türklerinin yarımadayı Ukrayna'dan ayırma amacına karşı Kırım parlamentosu önünde protesto gerçekleştirdiği, o günden bu yana 26 Şubat'ın Ukrayna için "direniş sembolü" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ve hileli bir referandumla ele geçirerek uluslararası hukuku çiğnediğine dikkat çekilerek "Rusya o günden beri sistematik olarak işgale karşı çıkanlara baskı uyguluyor." ifadesi kullanıldı.

Kırım Tatar Türklerine kasıtlı zulmedildiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın tüm muhalifleri, uydurma şekilde terörle suçladığı ifade edildi.

Açıklamada uluslararası toplum, Rusya'nın Kırım'dan çekilmesi ve siyasi tutukluları serbest bırakması için siyasi baskı ve yaptırımları artırmaya davet edilerek, Kırım'ın özgürleştirilmesini gündeme getirmek için yapılacak Kırım Platformu'na katılma çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz