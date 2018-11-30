Ukrayna 16-60 Yaş Arası Rus Erkeklerin Ülkeye Girişini Yasakladı

Rusya'nın Azov Denizi'nde iki Ukrayna gemisine el koyup mürettebatını gözaltına almasının ardından Ukrayna, 16-60 yaş arası Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Ukrayna Sınır Güvenliği İdaresi Başkanı Petro Tsygykal, televizyon konuşmasında 16-60 yaş arası Rus erkeklerin Ukrayna'ya girişinin yasaklandığını açıkladı. Tsygykal, "Bugün yabancıların, özellikle 16-60 yaş arası Rusya Federasyonu erkek vatandaşlarının ülkeye girişine sınırlama getirildi" dedi.

Ukrayna, Rus savaş gemilerinin geçtiğimiz Pazar günü Azov Denizi'nde iki Ukrayna gemisine ateş ederek mürettebatını göz altına almasının ardından, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme korkusuyla sıkı yönetim ilan etti. - KİEV