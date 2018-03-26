Ukrayna 13 Rus Diplomatı Sınırdışı Ediyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın 13 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldığını açıkladı.

Poroşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetiminin, Rusya'nın İngiltere'de düzenlediği kimyasal saldırıya yanıt olarak ve "İngiliz ortaklarla ve Atlantik ötesi müttefiklerle dayanışma ruhu içinde ve AB ülkeleriyle koordinasyon halinde, halen Ukrayna topraklarında bulunan ve sayısı azalmış olan Rus diplomatlardan 13'ünü sınırdışı etme kararı" aldığını açıkladı.

Poroşenko, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'yla diplomatik ilişkilerinin "zaten fiilen donmuş" durumda olduğunu ifade etti. - Kiev