Ukranyalı eski model Khrystyna, Kayseri'de tespih üretiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukranyalı eski model Khrystyna, Kayseri'de tespih üretiyor

UKRAYNA'da yaşayan eski model Khrystyna Levchenko (23), ülkesinde iş insanı Abdullah Adıgüzel'e ait uluslararası tespih atölyesinde dizgici olarak çalıştıktan sonra, 9 ay önce Kayseri'ye geldi.

Ukranyalı eski model Khrystyna, Kayseri'de tespih üretiyor
16.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:48

 

UKRAYNA'da yaşayan eski model Khrystyna Levchenko (23), ülkesinde iş insanı Abdullah Adıgüzel'e ait uluslararası tespih atölyesinde dizgici olarak çalıştıktan sonra, 9 ay önce Kayseri'ye geldi. Burada Adıgüzel'e ait tesbih atölyesinde usta olarak çalışan Khrystyna, torna tezgahında tespihlere şekil veriyor.Ukrayna'nın Lviv şehrinde yaşayan Khrystyna Levchenko, 5 yıl önce model olmak için Çin'e gitti. Yaklaşık 4 yıl Çin'de modellik yapan Khrystyna, daha sonra ülkesine döndü. Ülkesinde iş insanı Abdullah Adıgüzel'e ait uluslararası tespih atölyesinde dizgici olarak çalışmaya başlayan Khrystyna, tesviye ve diğer konularda eğitim almak için Kayseri'ye geldi. Aynı iş insanına ait atölyesinde çalışmaya başlayan Khrystyna, bir süre sonra işinde usta oldu. Khrystyna, torna tezgahının başına geçerek tespihlere şekil vermeye başladı. Khrystyna Levchenko, "Ben, tespih yapmayı çok seviyorum. Bir yıl tespihle ilgileniyorum. Tespih yapımında en çok kuka malzemesini kullanmayı çok seviyorum. İnşallah Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da tespih yapmak istiyorum. Kayseri ve Türk halkını çok seviyorum" dedi.'KHRYSTYNA'NIN TESPİHLERİNE İLGİ ÇOK FAZLA'Abdullah Adıgüzel,  Khrystyna'nın Çin'de modellik yaptığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Çin'e tekrar gidememesi üzerine atölyelerimizde iş verdik. Kendisinde iyi bir kumaş olduğunu düşünerek 9 ay önce Türkiye'ye getirdik. İsabette etmişiz, şimdi Khrystyna, Türkiye'nin en önemli tesbih ustalarından biri oldu. Bizim atölyemizde yeni nesil arkadaşlara tespih öğretiyor. Kendi dizaynını kendinin yaptığı tespihler Türkiye'de çok seviliyor ve beğeniliyor. Özellikle Khrystyna'nın yaptığı tespihlere Dubai, Katar, Umman gibi ülkelerden çok fazla talep var. Bizler Khrystyna ile kültürlerin birleşmesine katkı sağladık, bir kişiye daha ekmek verebildiysek ne mutlu bize. Khrystyna'nın çok ciddi bir yeteneği vardı. Kuru tornada tespih yapanlar var ama henüz Khrystyna kadar usta olan yok."


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler Güncel
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı 3. Sayfa
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı 3. Sayfa
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi 3. Sayfa
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Güncel
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Koronavirüse karşı 'Güvenli alan' uygulaması yeni normalde zorunlu olacak
Koronavirüse karşı "Güvenli alan" uygulaması yeni normalde zorunlu olacak
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Ozan Güven Demet Akalın Yeşim Salkım
Spor Arda Turan Tamer Tuna Caner Erkin Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Joe Biden
Şu an buradasınız: Ukranyalı eski model Khrystyna, Kayseri'de tespih üretiyor - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 17:06:28. #1.14#
title