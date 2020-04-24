Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi - Haberler
Kredi Yurtlar Kurumu, Tokat, Güncel, Haber

Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi

UKRANYA'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlara yerleştirildi.

24.04.2020 04:55 | Son Güncelleme: 24.04.2020 04:55
Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi

UKRANYA'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlara yerleştirildi.

59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Ukranya'dan uçakla Sivas'a getirilen 323 Türk vatandaşı, yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a yönlendirildi. 323 kişi Tokat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki Ballıca ve Aydoğan Aydın Yurtları'na getirildi. Sağlık görevlileri tarafından kontrolleri yapılarak yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı Haberler
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi Haberler
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hulusi Akar Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Demet Akalın Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Anderson Talisca
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 05:06:50. #1.14#
title