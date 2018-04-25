Ukon 4. Genel Kurulu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, nisan ayında yağışların yeteri kadar gerçekleşmediğini belirterek, "İnşallah yağışlar bir an önce gelir ve gerek insan gıdası gerek yem sanayinin ham maddesi olan hububat üretimi beklediğimiz şekilde olur. Şu anda bitkinin gelişimi itibarıyla baktığımızda geriye gidiş olmazsa kuraklık riskinin ortadan kalkması durumunda belki de rekor bir üretim dahi olabilecek." dedi.

Pakdil, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ulusal Kırmızı Et Konseyinin (UKON) 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Polatlı'da yem bitkileri üzerinde incelemelerde buluklarını ifade ederek, şu anda ekinlerin durumunun çok iyi olduğunu ancak suya çok ciddi ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Bunun için yağışları beklediklerini ifade eden Pakdil, "Nisan yağışları maalesef yeteri kadar olmadı ve gecikti. İnşallah yağışlar bir an önce gelir ve gerek insan gıdası gerek yem sanayinin ham maddesi olan hububat üretimi beklediğimiz şekilde olur. Şu anda bitkinin gelişimi itibarıyla baktığımızda geriye gidiş olmazsa kuraklık riskinin ortadan kalkması durumunda belki de rekor bir üretim dahi olabilecek." diye konuştu.

Pakdil, hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan varlığının artırılması için buzağı ölümleri ve salgın hastalıklarla mücadele konusunda çalışmaları hızlandırdıklarını, aşılamaları artırdıklarını, şu anda kullandıkları şap aşılarının en son izole edilen şap suşları olduğunu belirterek, "Bu yıl sonu veya en geç önümüzdeki yıl bu hastalığın belini kıracağımızı düşünüyoruz." dedi.

Karkas derecelendirmeye ilişkin taslak mevzuatı tamamladıklarına da değinen Pakdil, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile paylaşacak duruma geldiklerini, sektörün görüşleri alınarak mevzuatı oluşturacaklarını söyledi.

"Üretim maliyetimiz çok da yüksek değil"

Hayvancılık Genel Müdürü Durali Koçak da Türkiye'nin, ihtiyacı olan eti üretme potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, "Üretim maliyetimiz birazcık yüksek öyle çok da yüksek değil. Bizim üstümüze fiyat baskısıyla gelinmemesi lazım." ifadesini kullandı.

"Çözümsüz, çaresiz değiliz" diyen Koçak, iş birliğine her zaman var olduklarını, politikaları birlikte gerçekleştireceklerini kaydetti.

"Türkiye yem sektörü AB'nin en büyüğü olacak"

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, Toprak Mahsulleri Ofisinin bilirkişiliği sayesinde arpa ve buğday fiyatlarında çok fazla artış olmadığına dikkati çekti.

Her geçen gün hayvanların ahırlara kapatıldığını ve böylelikle kesif yem ihtiyacının giderek arttığını belirten Karakuş, "Türkiye'deki yem sektörü zannediyorum 2 yıl sonra Avrupa Birliği'nin en büyüğü olacak." dedi.

"Kırmızı ette fiyatların artmasının temel sebebi hayvan sayısı"

UKON Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince de görev süresince sektörün nabzını tuttuklarının altını çizerek, gelen talepleri ilgili yerlere ulaştırdıklarını söyledi.

Kırmızı ette fiyat artışının temel sebebinin hayvan sayısının azlığı olduğunu vurgulayan Hacıince, "Besicilerimizin maliyetlerinin artmasında temel neden bunların hemen hemen tamamının dövize bağlı olmasıdır. Yemi, hayvanı dolarla alıyor ve Türk lirasıyla satarak para kazanmaya çalışıyoruz. Ayrıca sanayicilerimiz artan karkas maliyetlerini aynı oranda fiyatlarına yansıtamıyorlar. Dolayısıyla onlarda bu durumdan zarar görüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıince, küçükbaş hayvan varlığının artırılması gerektiğine işaret ederek, "İyi bir mera ve aile hayvancılığı politikasıyla hayvan sağlığına ilişkin atılan adımların devam etmesi halinde orta vadede sürdürülebilir bir kırmızı et piyasasının oluşumu mümkün olabilir." diye konuştu.