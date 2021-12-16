UKOME toplantısında, İstanbul'da ulaşıma zam teklifi kabul edilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, servisler için yüzde 27,12, elektronik bilet, taksi ve dolmuşlar için yüzde 36,2'lik zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün (TUHİM) servisler için yüzde 27,12, elektronik bilet, taksi ve dolmuşlar için yüzde 36,2'lik zam teklifi görüşüldü.

Toplantıda, teklif oy çokluğuyla reddedildi.

Yapılan müzakerelerin ardından UKOME, yeni yıl öncesi zam oranını belirlemek için yeniden toplanacak.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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