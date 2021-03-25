UKOME KARARINA MİNİBÜSÇÜLERDEN TEPKİ; MİNİBÜSÇÜ ARACINI YAKMAYA ÇALIŞTI -3
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UKOME KARARINA MİNİBÜSÇÜLERDEN TEPKİ; MİNİBÜSÇÜ ARACINI YAKMAYA ÇALIŞTI -3

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da bugün yapılan UKOME toplantısı sonrasında 750 adet minibüs ve 250 adet taksi minibüsün taksiye çevrilme kararının reddedilerek alt komisyona götürülmesini minibüsçüler protesto etti.

UKOME kararına minibüsçülerden tepki! Aracını yakmaya çalıştı
UKOME kararına minibüsçülerden tepki! Aracını yakmaya çalıştı
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İstanbul'da bugün yapılan UKOME toplantısı sonrasında 750 adet minibüs ve 250 adet taksi minibüsün taksiye çevrilme kararının reddedilerek alt komisyona götürülmesini minibüsçüler protesto etti. Bir esnaf minibüsünün camlarını ve aynasını kırarak yakmaya çalıştı

İstanbul Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşülen 750 adet minibüs ve taksi dolmuşun plakalarının taksiye döndürülmesi teklifinin reddedilerek alt komisyona gönderilmesi minibüsçülerin tepkisine neden oldu. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nin dışında bekleyen minibüs esnafı kararın alt komisyona gönderilmesini duyduktan sonra bir esnaf minibüsünün camlarını ve aynasını kırarak yakmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay büyümeden yatıştırıldı.

UKOME KARARINA MİNİBÜSÇÜLERDEN TEPKİ; MİNİBÜSÇÜ ARACINI YAKMAYA ÇALIŞTI -3
UKOME KARARINA MİNİBÜSÇÜLERDEN TEPKİ; MİNİBÜSÇÜ ARACINI YAKMAYA ÇALIŞTI -3
UKOME KARARINA MİNİBÜSÇÜLERDEN TEPKİ; MİNİBÜSÇÜ ARACINI YAKMAYA ÇALIŞTI -3
UKOME KARARINA MİNİBÜSÇÜLERDEN TEPKİ; MİNİBÜSÇÜ ARACINI YAKMAYA ÇALIŞTI -3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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