750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi alt komisyona gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi alt komisyona gönderildi

28.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:51
750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi alt komisyona gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısında 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi yine alt komisyona havale edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısında 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi yine alt komisyona havale edildi.

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda daha önce 6 bin taksi teklifi içerisinde yer alan 750 adet minibüsün ve 250 adet dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi de ele alındı.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, alt komisyon çalışmalarının devam ettiği gerekçesiyle gündem 11 madde olarak yer alan söz konusu teklifin geri çekilmesini talep etti. Oylamaya sunulan madde oy birliği ile komisyona geri çekildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu oylamanın ardından kısa bir konuşma yaparak, "Minibüslerle taksi dolmuşların ayrılmasını talep ediyoruz" dedi. Aksu, minibüslerin taksiye dönüşümünü hukuki olmadığını savunarak, "Ancak taksi dolmuşlarla ilgili sorun olmadığını düşünüyoruz. Taksi dolmuşların taksiye dönüşmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Acun Ilıcalı Engin Akyürek
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi alt komisyona gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 14:52:08. #1.15#
title