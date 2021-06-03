UKOME'DE, KUZEY MARMARA OTOYOLU'NU KULLANACAK AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GÜZERGAHI DÜZENLENDİ
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UKOME'DE, KUZEY MARMARA OTOYOLU'NU KULLANACAK AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GÜZERGAHI DÜZENLENDİ

UKOME'DE, KUZEY MARMARA OTOYOLU'NU KULLANACAK AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GÜZERGAHI DÜZENLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan ve Avrupa ile Asya arası çift yönlü transit yük taşımacılığı yapan araçların, giriş çıkış güzergah noktaları düzenlendi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan ve Avrupa ile Asya arası çift yönlü transit yük taşımacılığı yapan araçların, giriş çıkış güzergah noktaları düzenlendi. 

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı. Toplantıda Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak ağır tonajlı araçların güzergahı belirlendi. Oy birliği ile alınan karara göre, 1 Haziran tarihinden itibaren, Tekirdağ istikametinden gelerek İstanbul'u transit geçip Kocaeli istikametine devam edecek ağır tonajlı yük araçları; Kınalı gişelerini kullanacak ve Kuzey Marmara Otoyolu'na girecek. Kocaeli istikametinde ise en erken Mecidiye gişelerinden çıkış yapacak. Kocaeli istikametinden gelip, İstanbul'u transit geçerek Tekirdağ istikametine seyredecek ağır tonajlı yük araçları en geç Mecidiye gişelerini kullanarak Kuzey Marmara Otoyolu'na girecek ve Tekirdağ istikametinde ise en erken Kınalı gişelerinden çıkış yapacak. Taşımanın başlangıç veya bitiş noktası İstanbul sınırları içerisinde ise araçlar Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanan en yakın gişelerden giriş veya çıkış yapacak. İstanbul şehir içini kullanmak zorunda kalacak ağır tonajlı yük araç şoförleri ise güzergah izin belgesi, irsaliye, gümrük evrakları gibi belgelerini denetim ekiplerine ibraz etmeleri gerekecek. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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UKOME'DE, KUZEY MARMARA OTOYOLU'NU KULLANACAK AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GÜZERGAHI DÜZENLENDİ - Haberler
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