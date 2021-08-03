UKMTO, Fucayra kıyılarındaki gemileri uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UKMTO, Fucayra kıyılarındaki gemileri uyardı

UKMTO, Fucayra kıyılarındaki gemileri uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İngiltere Deniz Ticareti Kurumu (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fucayra kıyılarında korsanlıkla ilgisi olmayan bir olayın meydana geldiğini duyurarak, gemilere Fucayra'nın yaklaşık 61 deniz mili doğusundaki bölgede aşırı dikkatli olmalarını tavsiye etti.

İngiltere Deniz Ticareti Kurumu (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fucayra kıyılarında korsanlıkla ilgisi olmayan bir olayın meydana geldiğini duyurarak, gemilere Fucayra'nın yaklaşık 61 deniz mili doğusundaki bölgede aşırı dikkatli olmalarını tavsiye etti.

İngiltere Deniz Ticareti Kurumu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fucayra kıyılarında korsanlıkla ilgisi olmayan bir olayın meydana geldiği kaydedildi. Olaya karışan gemi veya gemilerle ilişkin hiçbir ayrıntı vermeyen UKMTO, gemilere Fucayra'nın yaklaşık 61 deniz mili doğusundaki bölgede aşırı dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Ayrıca İsrailli gazeteci Itay Blumental yaptığı yazılı açıklamada, "Singapur bayrağı altında seyreden Golden Brilliant adlı petrol tankeri manevra kabiliyeti olmadan durdu. ya ele geçirildi ya da teknik bir arızaydı. Her neyse, kuvvetler oraya gidiyor" ifadelerini kullandı. İran basınında yer alan haberlerde ise, Fucayra kıyılarında uluslararası sularda bir ticaret gemisine saldırı düzenlendiği belirtildi. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Tanju Özcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Onur Akay Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Can Bartu Ecem Güzel Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UKMTO, Fucayra kıyılarındaki gemileri uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 18:21:46. #1.15#

title