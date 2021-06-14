UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası sona erdi
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UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası sona erdi

UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Pentatlon Dünya Şampiyonası sona erdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Pentatlon Dünya Şampiyonası sona erdi. İlke Özyüksel, resmi olmayan sonuçlara göre olimpiyat vizesi aldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 milli sporcu organizasyonda mücadele etti.

Kadınlar finalinde 21 ülkeden 36 sporcu yarışırken, İlke Özyüksel aldığı puanla dünya sıralamasındaki yerini korudu ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na resmi olmayan sonuçlara göre katılmak hakkı kazandı. Nihai sonuçlar 21 Haziran'da UIPM tarafından açıklanacak.

Şampiyonanın son gününde ise Türkiye'nin de olduğu 15 ülkenin katılım gösterdiği Karışık Bayrak Yarışı yapıldı. İpek Akşin ve Buğra Ünal'ın yarıştığı Karışık Bayrak Yarışı'nda Türkiye 11. oldu. Yarışı Güney Koreli sporcular Sunwoo Kim- Changwan Seo ikilisi kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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