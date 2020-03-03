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UIPM'nin üç yarışı Türkiye'de yapılacak

Modern pentatlonda Türkiye, 2020 yılında üç yarışa ev sahipliği yapacak.

03.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:32
UIPM'nin üç yarışı Türkiye'de yapılacak

Modern pentatlonda , 2020 yılında üç yarışa ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonundan (UIPM) yapılan açıklamada, 2020 Gelişim Yarışları'nda 62 müsabakanın düzenleneceği belirtildi.

UIPM'nin yayımladığı takvime göre, ve 'da iki ayrı "Global Laser Run Şehir Turu" ve İstanbul'da "Biathle-Triathle Ulusal Turu" yarışları yapılacak.

"Global Laser Run Şehir Turu"nun ilki Ankara'da 12 Eylül'de, ikincisi ise 7 Kasım'da İstanbul'da yapılacak. "Biathle-Triathle Ulusal Turu" ise 10-12 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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