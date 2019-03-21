Uip Öğrencilerinden Afrika ve Yemen'e Destek

Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) öğrencileri, 'Bir Damla Hayat' başlığıyla düzenledikleri 'Afrika'da Su Kuyusu Açma Projesi' ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen 'Yemen'e Sessiz Kalma' kampanyası için topladıkları yardımların çeklerini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a takdim etti.

Uluslararası İlahiyat Programı öğrencileri, 'Bir Damla Hayat' başlığıyla düzenledikleri 'Afrika'da Su Kuyusu Açma Projesi' ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen 'Yemen'e Sessiz Kalma' kampanyası için topladıkları yardımların çeklerini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a teslim etti. Ankara, İstanbul, Konya ve Bursa'daki UİP öğrencilerini temsilen gelen grubu kabul eden Erbaş, yapmış oldukları yardım çalışmasından dolayı öğrencileri tebrik ederek, "Kardeşlerimizin iyiliği en uzak bölgelere ulaştırmak için Türkiye Diyanet Vakfının çalışmalarına katkı sağlamaları bizi oldukça memnun etmiştir" dedi.

Erbaş, öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla örnek bir davranış sergilediklerini ifade ederek, dünyanın pek çok yerinde bir dilim ekmeğe, bir yudum suya muhtaç milyonlarca insan olduğunu dile getirdi. Yeryüzünde bir insanın en önemli ihtiyaçlarından birinin su olduğunu belirten Erbaş, "Siz yapmış olduğunuz bu katkılarla su kuyuları açılacak ve yüzlerce insanın suya kavuşmasına vesile olacaksınız. O su kuyularından su içen insanlar sadece sizlere değil, sizin neslinize de dua edecekler" diye konuştu.

Erbaş, kabulde öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı adına teşekkür belgesi verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA