UİHDER Genel Başkanı Remzi Çayır: "Şiddete bulaşmamış mahkûmlarda infaz yasasındaki değişiklikten... Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği (UİHDER) Genel Başkanı Remzi Çayır, "Şiddete bulaşmamış, düşünce fikirden dolayı hapis yatan mahkümlar da ceza infaz yasasındaki değişiklikten faydalanmalıdır" dedi.

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği (UİHDER) Genel Başkanı Remzi Çayır, "Şiddete bulaşmamış, düşünce fikirden dolayı hapis yatan mahkümlar da ceza infaz yasasındaki değişiklikten faydalanmalıdır" dedi.

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği (UİHDER) Genel Başkanı Remzi Çayır, kamuoyunda çokça tartışılan ceza infaz yasasındaki değişikle ilgili UİHDER adına bir basın açıklaması yaptı.

Son günlerde gündeme gelen, ceza kanununda ve infaz yasasındaki değişiklikleri, infaz indirim çalışmalarının yaşanılan şu süreçte bir zorunluk haline geldiğini vurgulayan Remzi Çayır, "Hapishanelerdeki yoğunluk ve içinde bulunduğumuz korona virüsü salgını çerçevesinde kamuoyu beklentisi böyle bir çalışmayı zaruri kılmıştır" açıklamasında bulundu.

Kadına şiddet, çocuk istismarcıları ve terör örgütlerine girmiş suçların kapsam dışı olması gerektiğine dikkat çeken Çayır, "5275 sayılı infaz yasasında, mevcut hale göre ceza almış ve cezası kesinleşmiş mahkümlar cezalarının 2/3 çekerlerse serbest kalmakta idiler. Yapılan çalışma bu süreyi yarı yarıya indirmektedir. Mevcut infaz yasasının mahkümları rehabilite etme imkanı olduğunu düşünmüyoruz. Bununla ilgili raporumuzu ilerde kamuoyu ile paylaşacağız. Halk arasında af olarak nitelendirilen infaz indiriminden 'kadına şiddet, çocuk istismarcıları ve terör örgütlerine girmiş suçların' kapsam dışı olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Şiddete bulaşmamış, terör örgütlerini övmemiş, şiddetle arasına mesafe koymuş, sadece düşüncelerini fikirlerini izhar etmiş insanların da kapsama dahil edilmesini beklediklerini dile getiren Çayır, " Hükümetin ve muhalefetin bu konularda ittifak ediyor olması olumludur. İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği olarak kalıcı, ıslah edici, topluma yeniden kazandıracak bir infaz yasasının hazırlanmasına tecrübelerimizi aktarmak isteriz. İnfaz yasasındaki bu değişikliği olumlu bulduğumuzu beyan ederiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA